Ravella adquiere una pantalla gigante portátil de 2,5x2 metros para promoción turística

Una retransmisión en A Peixería en la final del mundial de fútbol femenino

Una pantalla gigante para que pueda ser utilizada a modo de promoción de los eventos turísticos que se hagan en la ciudad. La concellería de Turismo acaba de adquirir esta nueva infraestructura de tecnología led para que pueda ser usada en próximas fechas. Sus medidas son de 2,5x2 metros y el coste es de 17.538 euros. Estos se financiarán a través del eje de transición digital y con cargo a los fondos Next Generation.

Tal y como explican desde el Concello la nueva equipación está conformada por cuatro módulos led cambiantes entre sí. La idea es que pueda ser adaptada a diferentes formatos, espacios y necesidades.

La tecnología es de uso interior y se utilizará fundamentalmente para la difusión de contenidos promocionales y turísticos del Concello en diversos ámbitos. Así pues podrá ser usada para anunciar congresos, ferias, jornadas o presentaciones entre otras cuestiones.

La idea es que se ubique sobre todo en los eventos que se hacen en el recinto ferial de Fexdega. Es este – dice Ravella– el espacio que más actividades vinculadas al deporte, por ejemplo, acoge. En todo caso, aunque ese sea el objetivo prioritario, la pantalla también podrá ser utilizada en cualquier tipo de actividad organizada por la administración municipal, tales como la retransmisión de partidos, pruebas o actuaciones musicales. Eso sí, no pueden ser al aire libre.