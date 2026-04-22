Opmega presenta en Seafood un estudio del CSIC sobre el beneficio ambiental de las bateas

El ministro de Agricultura y Pesca visitó el stand de Opmega

La organización de productores Opmega presentó en la Seafood de Barcelona un estudio del CSIC que cuantifica los beneficios ambientales de las bateas. El proyecto es el primero que cuantifica de forma integral los beneficios que las bateas generan más allá de la producción de alimento, analizando cuatro categorías de servicios ecosistémicos como son provisión, regulación, soporte y culturales. En sus conclusiones el trabajo documenta la capacidad del mejillón como fuente de proteína sostenible con una huella de carbono muy inferior a la de otras fuentes animales. También se destaca el valor de la concha para reutilizar en la agricultura y la contribución de las bateas a la calidad del agua de las rías a través de la filtración y la retención de nutrientes.

El presidente de la organización, Ricardo Herbón, señaló que “llevamos años defendiendo que las bateas no solo producen mejillón, sino que ciudan las rías. Ahora tenemos la ciencia de nuestro lado. Este estudio nos da herramientas para que las administraciones reconozcan lo que el sector aporta al medio ambiente y a la economía de nuestras comarcas”.

Entre las visitas al nuevo stand se registraron la del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.