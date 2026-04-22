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Diario de Arousa

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Vilagarcía

La rotura de una tubería deja sin agua a parte de Vilagarcía y Carril e inunda el bajo de un restaurante

Operarios de Espina y Delfín estuvieron trabajando durante dos horas para solventarlo

Olalla Bouza
22/04/2026 21:31
Operarios en el punto
Operarios en el punto
Mónica Ferreirós
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La rotura de una tubería de agua potable a la altura de número 21 de Rosalía de Castro, en las inmediaciones de la rotonda de O Ramal, dejó sin suministro durante dos horas  a la zona e inundó parte del bajo del restaurante asiático situado en la antigua vivienda ‘Villa Aroura’. Hasta la zona se desplazaron efectivos de la concesionaria, Espina y Delfín, y también la Policía Local.

El origen fue la rotura de un tramo de fibrocemento del ramal izquierdo, que va hacia Carril, por lo que esta fue la zona afectada (pegada al Paseo Marítimo). El servicio estuvo cortado entre las seis y las ocho de la tarde, aproximadamente y, desde entonces, fue volviendo el agua a los hogares afectados, aunque con cierta lentitud debido a que la presión que soportan es muy elevada para unas tuberías de esta antigüedad y material.

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