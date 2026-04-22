El Pleno aborda el cambio de uso de la unitaria de Guillán como centro de día de BATA

Mario Trigo y Alberto Varela en la firma del convenio Gonzalo Salgado

El gobierno local eleva al Pleno de la próxima semana la propuesta de cambio de uso de la parcela de la antigua escuela unitaria de Guillán, que desde hace unos meses utiliza BATA. El objetivo es que se pueda instalar allí el centro de día de la asociación, que se dedica al trabajo integral con personas con trastornos del espectro autista.

Los terrenos, cualificados actualmente como equipamento educativo, pasarán a tener un destino asistencial. La finalidad dotacional y la propiedad pública del edificio y de la parcela se mantiene, al igual que la edificabilidad, po lo que se trata de un simple trámite que permitirá acelerar el cambio en el Plan Xeral de Ordenación Municipal.

Una gran demanda

De esta manera, la asociación no tendrá que continuar esperando para comenzar a habilitar la vieja escuela de Guillán como centro de día. De hecho, ya está tramitando ante la administración local los permisos para ejecutar las obras de rehabilitación.

El edificio y los terrenos que le servían de patio fueron cedidos por el Concello a BATA por un plazo de veinte años, con el objetivo de crear este nuevo servicio. El convenio de colaboración se firmó en septiembre y fue recibido con satisfacción y alivio por las familias de las personas usuarias, que tiene una elevada demanda de plazas de este tipo, al contar con plena ocupación en sus instalaciones de A Laxe. Desde Concello señalan que se trata de “unha mostra mái da intensa colaboración” con la entidad, pionera en la inclusión integral de personas con autismo y que también tiene una brigada de jardines