Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El Coro Liceo y la Banda de Cámara de Arousa ofrecen un concierto en Vista Alegre

La actividad se enmarca en el ciclo Voces dos Ermos, de la Diputación de Pontevedra

Olalla Bouza
22/04/2026 20:26
Presentación de la actividad
Presentación de la actividad
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El diputado de Cultura de la Diputación de Pontevedra, Jorge Cubela, presentó el concierto del Coro Liceo de Vilagarcía y la Banda de Cámara Arousa, que la institución provincial organiza este sábado en el marco del ciclo Voces dos Ermos.

La actuación tendrá lugar en la iglesia de Vista Alegre, a partir de las 20:30 horas y será gratuita, con entrada libre hasta completar aforo. Cubela estuvo acompañado, en la presentación, por el presidente del Coro Liceo, Pepe Álvarez, y por otros miembros de la formación.

El diputado señaló que se trata de un concierto de música sacra “in memoriam”, con ocasión del 45 aniversario del Coro Liceo. “Buscamos que os protagonistas do ciclo Voces dos Ermos fosen grupos que celebrasen algunha efeméride ou aniversario durante 2026, polo que queremos darlle os parabéns á formación por ese preto de medio século dinamizando a provincia desde a cultura”. Además, el ciclo está vinculado a la figura de Ramón Otero Pedrayo, en particular, y a su premio, que otorgan las cuatro diputaciones gallegas. Los conciertos de este cicloya estuvieron en Ribadumia, Pontevedra y Vigo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina