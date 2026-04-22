El Coro Liceo y la Banda de Cámara de Arousa ofrecen un concierto en Vista Alegre

Presentación de la actividad

El diputado de Cultura de la Diputación de Pontevedra, Jorge Cubela, presentó el concierto del Coro Liceo de Vilagarcía y la Banda de Cámara Arousa, que la institución provincial organiza este sábado en el marco del ciclo Voces dos Ermos.

La actuación tendrá lugar en la iglesia de Vista Alegre, a partir de las 20:30 horas y será gratuita, con entrada libre hasta completar aforo. Cubela estuvo acompañado, en la presentación, por el presidente del Coro Liceo, Pepe Álvarez, y por otros miembros de la formación.

El diputado señaló que se trata de un concierto de música sacra “in memoriam”, con ocasión del 45 aniversario del Coro Liceo. “Buscamos que os protagonistas do ciclo Voces dos Ermos fosen grupos que celebrasen algunha efeméride ou aniversario durante 2026, polo que queremos darlle os parabéns á formación por ese preto de medio século dinamizando a provincia desde a cultura”. Además, el ciclo está vinculado a la figura de Ramón Otero Pedrayo, en particular, y a su premio, que otorgan las cuatro diputaciones gallegas. Los conciertos de este cicloya estuvieron en Ribadumia, Pontevedra y Vigo.