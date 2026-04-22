El conductor detenido por el atropello mortal de un trabajador en O Vao es de Vilagarcía

La Guardia Civil en la zona Cedida

El conductor implicado en el atropello mortal que se produjo en la rotonda de O Vao, en Pontevedra, es un camionero de Vilagarcía. La Guardia Civil lo está investigando como supuesto autor de un delito de homicidio por imprudencia. La víctima es un trabajador del polígono, de 48 años de edad y residente en Vigo, según ha trascendido.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana, cuando un particular alertó al Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia de la presencia de un hombre en la calzada, en el kilómetro 1,400 de la PO-531, que une Vilagarcía con Pontevedra, en la zona donde se encuentran varias cadenas como Bricoking.

La persona que llamó al 112 alertó de que el hombre tirado en la calzada precisaba de asistencia sanitaria, ya que acababa de ser atropellado. Hasta la zona se desplazaron Urxencias Médicas 061, la Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.

Urxencias Sanitarias envió al lugar una ambulancia asistencial, pero pese al esfuerzo de los profesionales nada se pudo hacer por el peatón atropellado, que falleció en el punto.

Desde la Guardia Civil apuntaron que la víctima se encontraba realizando trabajos en el polígono industrial situado a escasos metros de donde se produjo el siniestro, que en estos momentos se encuentra en fase de ampliación.

Vehículo de gran tamaño

Al llegar a la zona, los agentes comprobaron que el conductor del vehículo que había causado el atropello no se encontraba en la zona, por lo que se iniciaron de inmediato las labores para identificarlo, dando con él poco después. Apuntan desde el instituto armado que el vilagarciano tiene “la condición de investigado, a la espera de que se sigan practicando diligencias”.

Será la investigación posterior la que aclare las circunstancias del trágico siniestro, ya que por ahora no fue posible determinar si el conductor no fue consciente de lo que había pasado, debido a las grandes dimensiones del camión con el que circulaba.

El atropello se produjo en hora punta y en una zona muy transitada y que registra un buen número de desplazamientos, por lo que se registraron importantes retenciones incluso desde Vilagarcía. A las 9:30 ya se había procedido al levantamiento del cadáver. La consternación fue total entre los compañeros de la víctima, que tenía 48 años y que falleció a tan solo unos metros de su lugar de trabajo, sin que se pudiera hacer nada por él.