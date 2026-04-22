El arte de Jandross brillará en Vilagarcía por el Día Internacional da Danza

Alejandro Rodríguez es natural de Vilagarcía y gira desde hace tres años con Mondra

Alejandro Rodríguez, conocido artísticamente como Jandross, es el plato fuerte de Vilagarcía con motivo de la conmemoración del Día Internacional da Danza. El bailarín gira con Mondra y presentará en su localidad natal su proyecto "A noite do cuco" bajo la marca Son da Casa. El espectáculo empieza a las 20:30 horas y la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

Jandross es un bailarín nacido en Vilagarcía en el año 2000. Con solo 18 años empezó su carrera profesional como intérprete realizando diferentes proyectos audiovisuales para artistas gallegos emergentes y participando en musicales como "Cats". Lleva tres años girando con Mondra como bailarín y, recientemente, saltó a la creación con "A noite do cuco", una obra en proceso que - a través de la danza y la expresión cultural- reflexiona sobre el dolor y las tradiciones asociadas en el presente.