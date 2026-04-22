Arousa Moza celebra la Semana de la Tierra con diversas actividades

La limpieza en O Castelete fue la primera actividad

La asociación juvenil Arousa Moza celebra la Semana de la Tierra con una completa programación de actividades medioambientales, para concienciar a la población sobre el cuidado del medio ambiente.

Esta iniciativa se lleva a cabo en el marco del proyecto Eco-Art, que estos días reúne en el albergue de As Sinas a jóvenes participantes procedentes de Rumanía, España, Italia y Estonia. Un intercambio financiado por el programa Erasmus+.

La programación comenzó el martes, con la limpieza de la playa canina de O Castelete, en Vilagarcía, que permitió retirar residuos del entorno natural. Continuará el viernes, con una yincana ecológica en los parques de Vilagarcía, pensada para la infancia de entre 6 y 14 años, que se celebrará de 18 a 20:30 horas y que combinará juegos, pruebas y aprendizaje ambiental al aire libre.

Uno de los eventos más esperados será el sábado 25 de abril, con una gran jornada de juegos, talleres e hinchables en el Parque Umbrío de Vilanova, desde las 12 hasta las 18 horas. La propuesta está dirigida a participantes a partir de 13 años e incluirá atracciones como el toro mecánico, el futbolín humano y la barredera, además de diferentes talleres de dinamización y concienciación sobre el medioambiente, así como la realización de un mural colectivo en una de las paredes del pabellón del Julio Camba.

La Semana de la Tierra concluirá el domingo, con la Ruta da Pedra e da Auga, una caminata hasta el Mosteiro de Armenteira desde Os Castaños. En el destino se celebrará un picnic