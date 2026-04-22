Adif obrará para evitar inundaciones en el paso elevado de Sarxento Solla, en Cea

Las obras en el paso de Cea ya están en marcha y las ejecuta la empresa Ineco

Los problemas de inundaciones que se registran de forma periódica en el paso elevado de la calle Sarxento Solla, en Cea, están a punto de resolverse. Adif ha respondido a las solicitudes del Concello para que ejecute las obras y resuelva así la acumulación de agua que hay en el acceso. La compañía ya empezó a realizar los trabajos. Estos permitirán derivar la recogida de pluviales hasta una cuota apropiada para que las aguas fluyan y salgan libremente a la cuneta.

El edil encargado del departamento de Obras, José María González, visitó la zona para comprobar el desarrollo de los trabajos que está llevando a cabo la empresa Ineco.

A problemas, soluciones

Según los técnicos que evaluaron el estado de la zona, la creación de la gran bolsa de agua en el acceso al paso peatonal sobre el tendido ferroviario se produce por la obstrucción de la recogida de pluviales y de las aguas de regadío construidas en su día por Adif. Dado que la canalización cruzaba por debajo de la vía, y debido a la diferencia de cuota que había que salvar, la tierra arrastrada se ha ido acumulando hasta taponar por completo el tubo. Es por ello que el agua florece siempre hacia la superficie.

Ahora, y según fuentes municipales, para corregir la situación se está instalando una conducción en paralelo a la vía. Se evita así pasar por debajo de ella. Como el colector de recogida con el que debe conectar se sitúa a más de metro y medio de profundidad es necesario colocar un nuevo tubo que vaya salvando la pendiente de forma suave. Esto garantizará que las aguas fluyan debidamente.

Las continuas inundaciones suponían todo este tiempo un trastorno para los vecinos de Cea que utilizan a diario esta infraestructura. El asunto se le trasladó al gobierno local en las reuniones periódicas que se mantienen con los colectivos de las parroquias. Fue entonces cuando se contactó con Adif para solicitar la realización de los trabajos.