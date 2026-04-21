Vilagarcía cuenta con 1.170 hectáreas de monte para practicar la caza

Molinos parque eólico Xiabre Mónica Ferreirós

El Plan de Ordenación Cinexética de Vilagrcía establece como zona libre de caza (donde se puede practicar esta actividad) un total de 1.128,17 hectáreas, la mayor parte de propiedad privada, aunque 42,2 pertenecen a las comunidades de montes de Cornazo e Solobeira, Bamio y Sobrán e Vilaxoán.

Por su parte, la superficie excluida- donde no podrán actuar los cazadores, suma 659,17 hectáreas, de las cuales 247 corresponden a suelo urbano. Según el Servicio de Conservación da Natureza de la provincia, el área libre de Vilagarcía se amplió en enero de 2020, por la segregación del Tecor-PO.10.131. En esta zona, no se encuentra ningún área de veda, aunque podría llegar a establecerse. Para ello, eso sí, deben cumplir con lo establecido en la legislación, ocupando el 10 por ciento de la superficie y quedando repartido, en caso de ser necesario, varios reservorios, que deberán tener un mínimo de 50 hectáreas, cada uno de ellos.

El plan también establece el aprovechamiento por especies. Para la del jabalí, la que cuenta con una mayor repercusión, se establece una tasa de extracción del 40 por ciento, la misma que se señala para Cuntis, pero diez puntos más baja que la de otros concellos del rural gallego, como el rural gallego. También es menor el cupo de ejemplares por persona en Vilagarcía, que se sitúa en cuatro, que en otras localidades de la geografía gallega. En cualquier caso, desde la administración señalan que el objetivo es “reducir a poboación” para “mitigar os danos”.

Sin afectación del fuego

En cuanto al conejo, la perdiz y el zorro, tienen las tres especies una tasa de extracción del 15 por ciento. Los cupos ya son diferentes, siendo para el ave de once por cazador durante esta temporada. Para las siguientes pasará a ser de 19, 13 y 15, respectivamente. Cabe recordar que el documento tiene vigencia En cuanto al conejo, el cupo es de 21 por cazador, pasando a ser de 24, 26 y 29, respectivamente. Por último, el zorro tiene una cota de cuatro hasta 2028-2029, cuando pasa a ser de cinco.

Por otra parte, el Plan Cinexético señala que en Vilagarcía, en la zona libre de caza, solo se registró, en 2022, un conato de incendio que apenas quemó una superficie de 500 metros cuadrados, por lo que consideran que no se debe considerar zona afectada. El documento establece también medidas de seguimiento, que deben tener en cuenta los daños producidos en los cultivos agrarios y forestales y los ocasionados por accidentes de tráfico. Entre las medidas excepcionales que se contemplan, se encuentra la autorización de batidas fuera de temporada, cuando los cultivos sean más sensibles.