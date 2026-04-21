Sigue el cine de calidad: Ádega proyecta "Historias del buen valle"
El pase será este miércoles a las 20:30 en el Salón García
El Salón García de Vilagarcía acoge este miércoles la proyección de la película "Historias del buen valle", la obra más reciente de José Luis Guerín. El pase será a las 20:30 horas con entrada gratuita para los socios y de 2,4 euros para el resto del público al ser esta una nueva colaboración con la Filmoteca de Galicia.
El film se inspira en el barrio barcelonés de Vallbona, un espacio periférico y casi aislado que conserva una forma de vida a medio camino entre el rural y lo urbano. Guerín se acerca a sus habitantes con una mirada humanista, dejando que las voces, los rostros y los ritmos del lugar construyan un retrato colectivo lleno de calma, humor y memoria.
El documental habla de convivencia, migración, de la resistencia de los barrios y de la belleza que a menudo se esconde en los territorios más inverosímiles y olvidados.