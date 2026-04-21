Sigue el cine de calidad: Ádega proyecta "Historias del buen valle"

Integrantes do Cine Clube Ádega de Vilagarcía

El Salón García de Vilagarcía acoge este miércoles la proyección de la película "Historias del buen valle", la obra más reciente de José Luis Guerín. El pase será a las 20:30 horas con entrada gratuita para los socios y de 2,4 euros para el resto del público al ser esta una nueva colaboración con la Filmoteca de Galicia.

El film se inspira en el barrio barcelonés de Vallbona, un espacio periférico y casi aislado que conserva una forma de vida a medio camino entre el rural y lo urbano. Guerín se acerca a sus habitantes con una mirada humanista, dejando que las voces, los rostros y los ritmos del lugar construyan un retrato colectivo lleno de calma, humor y memoria.

El documental habla de convivencia, migración, de la resistencia de los barrios y de la belleza que a menudo se esconde en los territorios más inverosímiles y olvidados.