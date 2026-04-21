Mexillón de Galicia desembarca en la Seafood Barcelona tras estar en el Salón Gourmets

Sede de Mexillón de Galicia en Vilagarcía

La DOP Mexillón de Galicia continúa con su campaña de promoción y con una intensa actividad. El objetivo no es otro que el de fortalecer su sello de calidad. De ahí que desde hoy y hasta el jueves estarán presentes en la Seafood Explo Global de Barcelona, la mayor feria comercial de productos del mar del mundo.

Miles de profesionales del sector de lo cinco continentes tienen presencia en este evento para reunirse, establecer contactos y hacer negocios. La cita se produce tan solo unos días después de que Mexillón de Galicia participase en otro evento de enorme relevancia, el Salón Gourmets, en donde realizó tres degustaciones y contó con un expositor propio.

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Desde la entidad señalan que la participación en convocatorias de este nivel destinadas a un público profesional refuerza el sello de calidad e incrementa el conocimiento y reconocimiento de Mexillón de Galicia ante los consumidores.