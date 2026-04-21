La web de Turismo recomienda una veintena de bares que ya no existen

La web está desfasada sobre todo en el apartado de gastronomía

Comer un buen plato de almejas en el Loliña, disfrutar del ambiente en la terraza del D´María o de una buena mariscada en el Pequeño Bar todavía es posible. Eso sí, solo de forma virtual. Y es que en el portal oficial de turismo del Concello de Vilagarcía (www.visitvilagarcia.com) todavía aparecen al menos una veintena de establecimientos que, o bien ya han cerrado sus puertas hace años, o han cambiado el nombre y ofrecen un menú totalmente distinto a día de hoy.

El portal web es el primero que aparece en el buscador si tecleas “Portal de turismo” de Vilagarcía, algo que cualquier turista o visitante puede hacer como una fórmula idónea para conocer la ciudad a la que llega. La web, como es evidente, lleva años sin ser actualizada. Se presentó en el año 2019 como una de las herramientas necesarias para colocar a Vilagarcía en el mapa. Y es que cualquier ciudad que se precie tiene que estar también en la red en un mundo cada vez más globalizado.

En ese mismo portal aparecen otros negocios de hostelería que llevan años sin actividad. Es el caso de La parra de Julián, la Casa de Xantar Alobre, el Helado Secreto o el Churruca. Otros muchos siguen ofreciendo comida, pero no aparecen en el buscador dado que ya no se llaman así como el Café del Alma (ahora Casablanca), El bar de Co (ahora el Namare) o la Pastelería-Confitería Yoli (actualmente La Boutique del Pan).

Cierto es que una buena forma de conocer una ciudad en lo gastronómico es recorrerla y disfrutarla. La web, en todo caso, se entiende que debería estar actualizada.

En el apartado de negocios hay al menos otros tres – La tienda de Mónica, el Bembó y el Augamare– que ya no están operativos.

En su día la presentación de esta web municipal generó un importante interés, dado que desde el Concello se vendió como una herramienta imprescindible para atraer la atención de los visitantes. Tanto de aquellos que están a solo unos kilómetros como los que vienen de fuera. Sin embargo la web se ha quedado prácticamente paralizada y solo son actuales aquellos recursos que ofrece sobre cuestiones que siempre han estado ahí como el convento de Vista Alegre y todo el entorno, la isla de Cortegada o la propia Ría de Arousa, de la que Vilagarcía es la capital.

Esa web, presentada antes de la pandemia del covid, buscaba ser también un lugar en el que consultar eventos realizados en la ciudad, algo que ahora se hace desde otro portal como es el de https://ticket.vilagarcia.gal/es. Ese sí está actualizado y ofrece información destacada de las cuestiones que se hacen de forma periódica en la localidad.

En concreto la web de turismo se presentó en junio de 2019. Lo hicieron el alcalde, Alberto Varela, y el edil responsable del área, Álvaro Carou. El regidor socialista hablaba en aquel entonces de que el portal era un “salto de calidad” en el sector turístico, dado que aglutinaba en un mismo portal información sobre negocios hosteleros y comercios. Algo que ahora ha quedado desfasado. Eso sí, la web arrancó en español y gallego y también se implementó al inglés.

La web está además pensada para que pueda ser consultada en móviles o tablets más que en ordenador. De esta forma cualquier turista que llegase a la localidad tendría toda la información al alcance de la mano y de un click. O esa era la pretensión inicial.