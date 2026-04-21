La Praza de Abastos sortea una mariscada para seis por el Día da Nai

Imagen de la Praza de Abastos de Vilagarcía

Una mariscada para seis personas. Ese es el suculento premio que pueden llevarse aquellas personas que compren hasta el día 2 de mayo en la Praza de Abastos de Vilagarcía. La promoción se activa un año más con motivo de la conmemoración del Día da Nai. El periodo de participación será hasta el día 2 de mayo y la compra mínima a realizar en los establecimientos adheridos a la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos es de 10 euros. El sorteo será el día 2 a las tres de la tarde.

Zona Aberta sorteará una experiencia completa de toda una jornada por el Día da Nai Más información

La persona que resulte agraciada podrá disfrutar de la mariscada el día 9 de mayo en el café bar Lita, situado en la segunda planta del Mercado de Abastos.