La obra de O Ramal encara su último tramo y estará lista a final de mayo

El alcalde, Alberto Varela, y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, en las obras que se están ejecutando

La pradera de O Ramal será una realidad en la segunda quincena de mayo. La obra acaba de entrar en su fase final y los trabajos a partir de ahora cogerán un ritmo acelerado con cambios a diario. Lo último que se ha hecho ha sido colocar los árboles y las farolas. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, supervisó la obra acompañado por el alcalde de la ciudad, Alberto Varela. Cabe recordar que esta está financiada con cargo a los fondos europeos Next Generation y con un presupuesto de 1,1 millones de euros.

El cronograma que se plantea a partir de ahora está claro. La empresa Marconsa – que es la encargada de los trabajos– ya tiene establecido qué hará en cada momento. Así pues ya están listos los trabajos de plantado de árboles y también se completó la estructura de la cafetería y el hormigonado de la cubierta. Ahora se procederá a impermeabilizar el estanque y esta misma semana se finalizará la colocación de las farolas y se iniciará la instalación del sistema de riego por goteo. El lunes – y siempre que el tiempo lo permita– se pavimentará el callejón con salida a la avenida Rosalía de Castro y se continuará con el acondicionamiento interior del pabellón del bar.

Desde el Concello señalan que será a partir de la primera semana de mayo cuando empezarán a colocar bancos y papeleras. Además se levantarán las pérgolas con su iluminación. La creación del prado y de las zonas ajardinadas será en los últimos trabajos a realizar.

Ambiciosa actuación

La de O Ramal es una de las intervenciones más importantes a desarrollar en el actual mandato. Es uno de los proyectos más esperados, dado que lo que se busca es recuperar la fachada marítima de la ciudad en una zona que es especialmente privilegiada en vistas. El regidor socialista expresó su satisfacción por poder impulsar esta actuación. “Esta obra mellorará a conexión entre o parque Miguel Hernández, o paseo e as praias, creando un gran corredor verde e unha nova zona de esparecemento a carón do mar para o goce da cidadanía. Onde antes so había cemento e coches a partir de maio haberá xente e vexetación”, indicó el primer edil.

Varela señaló además otras intervenciones promovidas por su gobierno para revitalizar la zona, como la reforma del paseo marítimo, la renovación del alumbrado o la regeneración medioambiental de las playas de A Concha-Compostela. Del mismo modo el alcalde recordó que esta línea de trabajo debe continuar con la recuperación para uso público del muelle de O Ramal.

Por su parte Pedro Blanco puso en valor la importancia del Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia mediante el cual el Gobierno del Estado articuló fondos europeos para facilitar el desarrollo de los municipios con inversiones de gran calado que contribuyen a modernizar y a adaptar las ciudades a los criterios que defiende la Unión Europea. Blanco reconoció “a gran xestión que está realizando o executivo de Vilagarcía para captar financiamento a través das distintas liñas do plan estatal”.