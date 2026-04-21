La Diputación aprueba 6.000 euros para instalar bancos en el campo Manuel Jiménez

Imagen del campo de fútbol Manuel Jiménez

La Diputación de Pontevedra acaba de aprobar recursos por valor de más de 6.000 euros para que el Concello de Vilagarcía instale bancos en el campo de fútbol Manuel Jiménez Abalo. La concesión se enmarca dentro de la tercera edición del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, dotado de 8 millones de euros con destino a los municipios de menos de 50.000 habitantes.

Con estos recursos Vilagarcía contará con nuevos bancos para el campo, en el que entrenan los equipos Arosa SC, Atlético Arousana, San Martín y Os Ingleses Rugby. Ahí se desarrollan además competiciones oficiales de carácter autonómico y nacional. En estos momentos el recinto tiene cuatro bancos que no se encuentran en buenas condiciones. Los nuevos serán de acero, con capacidad para diez personas y cubierta y protección frente a la lluvia, viento y radiación solar.