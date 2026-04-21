La ANPA de A Lomba pide la revisión de la fachada

Fachada del colegio A Lomba Gonzalo Salgado

La ANPA A Xunqueira, del CEIP A Lomba, reclama una nueva revisión de la fachada, tras los desprendimientos que se registraron a lo largo del curso. Recientemente acaban de presentar un nuevo escrito en este sentido, dirigido al jefe territorial de Educación en Pontevedra, César Pérez. Además, en un comunicado critican la “actitude de pasividade” de la Consellería de Educación y de su unidad técnica con respecto la “seguridade” de alumnado y docentes.

Recuerdan desde la asociación de familias que el primer desprendimiento se produjo el 30 de octubre y afectó a la fachada principal, obligando a realizar una nueva organización de las entradas y salidas del centro, así como a prohibir el uso del patio mientras no se arreglase.

Tras la reparación de urgencia de esa zona, que asumió la Xefatura Territorial de Educación. De hecho, su titular, Pérez Ares, visitó el centro junto al delegado de la Xunta, Agustín Reguera, “comprometéndose á revisión e reparación de toda a fachada e outras obras moi necesarias, como a eliminación das goteiras nas aulas de 5º e 6º curso, instalación de láminas nas fiestras para a protección do sol na fachada sur, con todos para a zona infantil” o la nueva pista deportiva, según explican en un comunicado. El 27 de enero, “a mesma fachada, no mesmo lugar, volveu a sufrir outro desprendemento”, señala la ANPA aunque, en su momento, la Xunta dijo que era en una zona donde no se había intervenido. En esta ocasión, cayó una chapa de más de un metro de largo, “provocando novamente a prohibición de utilización da porta principal do edificio, así como o acceso do alumnado de Infantil pola súa porta habitual”, señalan las familias. Desde la ANPA denuncian que, desde este desprendimiento, “nada se ten feito para asegurar esa fachada”, salvo colocar la chapa “sin asegurar o resto, sin tan sequera revisalas”. Desde esa fecha, las entradas por esas dos puertas permanecen cerradas.