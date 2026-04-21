El estado del asfalto de la carretera vieja de Bamio provoca la indignación vecinal

Estado de la carretera Mónica Ferreirós

Los desplazamientos en coche por la zona norte de Vilagarcía son bastante incómodos para las personas conductoras, especialmente para las que llegan desde Bamio por la carretera vieja..

El mal estado de este vial es evidente a simple vista, con resaltos, baches y, en general, un deficiente firme. De hecho, residentes en la parroquia llevan tiempo reclamando a la administración titular, la Xunta, una solución para esta situación.

Es especialmente grave en la zona anterior a unas curvas, donde hay una antigua nave. Las personas afectadas se quejan de que el estado del firme agrava el riesgo de accidentes en una carretera que, recuerdan, es transitada al dar acceso al polígono industrial y unir la localidad con Catoira, a través de Abalo.

Frecuentes inundaciones

Un informe del delineante municipal así lo refleja, según dio cuenta la Xunta de Goberno. De hecho, el documento fue remitido a la Consellería de Vivenda e Infraestruturas. En él, se refleja que, desde el cruce con la PO-548 hasta el límite con Catoira, la carretera presenta “irregularidades na capa da rodadura en varios puntos do seu trazado”.

Por ello, piden a la Xunta la reparación de este vial, pero también de Rosalía de Castro. Otro informe del mismo técnico, que visitó ambas zonas, señala que desde la glorieta del Puerto hasta la entrada a Carril, Rosalía de Castro también presenta problemas en varios tramos.

De hecho, este vial, uno de los principales accesos al municipio, se inunda cada vez que se registran lluvias con algo de intensidad, produciéndose varios de estos episodios durante el invierno que acaba de terminar. El Concello pidió en varias ocasiones a la Xunta su reparación. A finales del año pasado, desde Infraestruturas señalaron que era necesario que Ravella elaborase un proyecto, lo que despertó nuevas críticas por parte del ejecutivo de Varela.