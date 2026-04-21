Diario de Arousa

Vilagarcía

A Laxe celebra as Letras Galegas cun Gran Xantar Popular

Será un día antes, sábado, e contará coa actuación de Dieguiño e de Os Terribles de Arousa

Olalla Bouza
21/04/2026 13:35
Cartel del evento
A Comisión de Festas de Santa Marta de A Laxe organiza un Gran Xantar Popular para celebrar as Letras Galegas. Será o día antes, sábado 16 de maio e haberá música, manxares típicos da gastronomía autóctona e moita diversión. Todo elo no centro cultural Contra Vento e Marea.

O menú será a base de empanada, pulpo, churrasco con patacas, bebidas, café e chupito. O prezo é de 40 euros para persoas adultas e de 20 euros para menores de 12 . O obxectivo é recaudar fondos para as festas de agosto, ademais de pasar un bo rato xunto á veciñanza e amizades. Haberá sesión vermú e de tardeo a cargo de Os Terribles de Arousa e Dieguiño, con festa asegurada. Os teléfonos para anotarse son o 697651954, 667217063 e 633979498.

