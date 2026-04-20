Vilagarcía estrena 120 plazas de parking gratis y busca más opciones

La parcela es la que albergaba antes el edificio del Liceo Gonzalo Salgado

Vilagarcía cuenta desde ya con un total de 120 plazas de aparcamiento público y gratuito justo al lado del Consistorio. Tras las obras de mejora de la parcela, la administración municipal ha abierto la finca que antiguamente ocupaba el edificio del Liceo. Desde el ejecutivo presumen de la gestión realizada con la propiedad que, en todo caso, tiene la finca en venta. De hecho si finalmente alguien se hace con la parcela el acuerdo con el Concello se extingue.

El estacionamiento forma parte de la red VaiCar!, actualmente integrada por una docena de estacionamientos repartidos en las proximidades del centro de la ciudad e incluso dentro de ella. Se pusieron en marcha – según el propio Concello– para facilitar el aparcamiento de los vehículos a pocos minutos a pie de los puntos de interés. Dicen desde Ravella que la red cuenta actualmente con 2.700 plazas.

Más opciones

El gobierno de Alberto Varela expone que a la oferta de aparcamiento público existente actualmente en el entorno de Ravella se sumará en breve otra bolsa de estacionamiento en la calle Aquilino Iglesia, con capacidad para otros 120 coches más. Este también está muy próximo al centro urbano. La idea – según el ejecutivo municipal– es la de que esté en marcha en verano. Será el segundo parking disuasorio en el barrio de Os Duráns, que ya dispone de otro más pequeño al final de la calle citada.

A mayores, y como ya se dijo en anteriores ocasiones, en el parking municipal de Xoán XXIII está prevista la entrada en vigor de las bonificaciones de hasta tres horas gratis para los vecinos de Vilagarcía. Será una vez que se instale la maquinaria necesaria, actualmente en período de valoración de ofertas. Estos beneficios se aplicarán también en las instalaciones del parking que se ubicará en A Concha, en el espacio que actualmente ocupa el depósito de vehículos. Se está en proceso de adecuar la parcela de O Pousadoiro para trasladar el servicio.