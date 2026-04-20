Un incendio en una vivienda de Trabanca Badiña se salda con daños materiales

Imagen del suceso Cedida

Un incendio registrado en el exterior de una vivienda en la parroquia de Trabanca Badiña se saldó con varios daños materiales. El servicio del 112 Galicia recibió un aviso a las 00:06 de este lunes sobre que el tejado de una casa en Rúa Extrema estaba ardiendo, desplazándose de inmediato dos dotaciones hasta el punto.

Una vez allí, los efectivos comprobaron que el fuego se localizaba en el exterior, pegado a la vivienda, afectando a un cúmulo de leña ubicada junto a una barbacoa. El hecho de que las llamas superasen la altura de la casa hizo pensar que ardía el tejado, señalan fuentes oficiales.

A continuación, los servicios de emergencias procedieron a la extinción del fuego con una autobomba urbana y otra nodriza. Como resultado del incidente, los principales afectados fueron el cúmulo de leña, la barbacoa, un pequeño tejado y la fachada de la vivienda. Además, el interior se vio afectado por los gases del humo, ya que una ventana estaba abierta, apuntan.

En el momento del suceso el inmueble no constaba de residentes en su interior ni vecinos próximos, por lo que no hubo que lamentar daños personales.