Ravella ultima el Plan de Mobilidade exigido para el nuevo centro de salud

Los trabajos avanzan a buen ritmo en la parcela que ocupaba la Comandancia de la Marina Mónica Ferreirós

El gobierno local de Vilagarcía trabaja todavía en el Plan de Mobilidade que la Xunta de Galicia exige con respecto al entorno del nuevo centro de salud, en construcción a día de hoy. Así lo asegura la portavoz del ejecutivo socialista, Tania García, como respuesta a los ediles del Partido Popular al respecto. De forma inicial –y antes incluso de que arrancasen los trabajos– desde el Concello enviaron a la Xunta de Galicia un informe de la Policía Local aclarando cuestiones como la capacidad en cuanto a tráfico de los viales próximos y qué aparcamientos existen en el entorno. Un documento que a la administración autonómica le resultó insuficiente. De ahí que los populares de la capital arousana sigan preguntando por un informe que, de momento, ni el Concello ha hecho público ni la Xunta lo ha recibido.

En todo caso desde el ejecutivo local se muestran satisfechos por el hecho de que el ansiado nuevo centro de salud esté en marcha y que las obras avancen a buen ritmo. Esa ubicación –la de la parcela de la antigua Comandancia de la Marina– fue la preferida desde el primer minuto por los socialistas para albergar el ambulatorio. De hecho la propia administración local acabó comprándola para ponerla a disposición de la Xunta. No sin críticas, dado que había voces (con las del propio Partido Popular), que apuntaban a que la zona carecía de plazas de estacionamiento suficientes y próximas y que es un enclave con mucho tráfico rodado, sobre todo a raíz de las múltiples humanizaciones del centro urbano. De ahí la petición del Plan de Mobilidade que deberá abordar, precisamente, solución a diferentes casuísticas para garantizar el paso de ambulancias y vehículos de emergencias.

Las obras del nuevo centro de salud de Vilagarcía estarán listas – según lo señalado por la Xunta– en el año 2027. Los trabajos suponen una inversión de 19 millones de euros, que redundarán tanto en la ampliación de espacios como de servicios con respecto al actual centro de salud de San Roque, que se ha quedado obsoleto.

Los trabajos avanzan a buen ritmo y ya queda menos para que los vilagarcianos puedan contar, por fin, con un edificio a la altura de sus necesidades.