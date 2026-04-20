Más de cien voluntarios se movilizarán en mayo para la campaña del Banco de Alimentos

Una campaña anterior del Banco de Alimentos

La Fundación Provincial Banco de Alimentos movilizará a un centenar de personas para la nueva campaña de recogida que se desarrollará los próximos 8 y 9 de mayo. Esta campaña, completamente consolidada y de la mano de la empresa gallega Gadis, se desarrollará durante todo el mes de mayo aunque, como viene siendo habitual, la marea azul la reforzará con su presencia en los establecimientos en el segundo fin de semana.

En el caso de la comarca de O Salnés hay implicados seis supermercados ubicados en Vilagarcía, Vilanova, Cambados y Sanxenxo.

Procedimiento

El Mayo Solidario volverá a desarrollarse en formato mixto, con lo que las personas podrán donar alimentos físicos como realizar aportaciones económicas al pasar por caja. Dichos donativos económicos quedarán depositados en la propia cadena Gadis que el Banco de Alimentos irá retirando de cada supermercado, en función de sus necesidades diarias. Todas las aportaciones dinerarias se convertirán en alimentos de primera necesidad.

Inscripciones

Para participar en el voluntariado es necesario inscribrirse directamente en www.bancoalimentosvigo.org. Se puede elegir tienda, turno y jornada. Solo se necesitan cuatro horas disponibles y considerarse una persona empática con la realidad social más cercana. Como viene siendo habitual en todas las operaciones kilo llevadas a cabo por parte de esta Fundación. Actualmente atiende en la comarca de O Salnés a más de mil personas vulnerables a través de siete ONG y colectivos sociales. A nivel provincial repartió más de 1,3 millones de kilos de alimentos durante el año 2025.