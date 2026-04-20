Juan Carlos Cambas se alía con Héctor Alterio en un nuevo single

Imagen de Héctor Alterio y Juan Carlos Cambas

El espíritu y el arte del actor argentino Héctor Alterio siguen vivos. Así se refleja en el nuevo single y vídeo que acaba de sacar a la luz el músico Juan Carlos Cambas. Es la tercera pieza el proyecto ‘A viaxe’, en la que el argentino afincado en Vilagarcía busca rendir homenaje al maestro Atahualpa Yupanqui.

Cambas y Alterio grabaron juntos el poema-pensamiento ‘Destino del arte’. El músico señala que la pieza expresa “que los músicos, cantores o artistas en general solo somos un vehículo, un medio, porque lo que realmente es importante es la obra”. Para las voces finales de la ‘Luna Tucumana’, el tema musical que va de fondo en el poema, Cambas contactó con Silvia Adriana, una cantora pampeana discípula de Suma Paz y gran entendedora de la obra de Yupanqui.

El single salió a la luz el pasado 15 de abril coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Arte. Juan Carlos Cambas señala que con esta pieza artística homenajea por un lado a Atahualpa Yupanqui, como era su idea inicial, y también a Héctor Alterio, que falleció el pasado mes de diciembre y al que el ahora vilagarciano guarda un cariño inmenso.