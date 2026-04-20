Vilagarcía
Esquerda Unida urge al gobierno una solución urgente a los problemas que hay en el balneario
Esquerda Unida denuncia la situación “insostible” que se vive en el balneario de A Compostela, un edificio emblemático en la ciudad y que lleva en años en un importante estado de abandono y siendo refugio para personas sin hogar. El portavoz de la formación, Juan Fajardo, expone que “non podemos continuar sen responder a este problema mirando para outro lado como fai o goberno local” e incide en que “é imprescindible actuar de forma urxente, tanto polo ben do inmoble como pola dignidade das persoas que hoxe o ocupan por falta de alternativas”. Dicen que no es solo una cuestión urbanística, sino humana.