El violinista Alexis Cárdenas regresa por el aniversario de la Filarmónica

Alexis Cárdenas regresa al Auditorio este viernes

El violinista Alexis Cárdenas regresa a Vilagarcía para participar en el décimo aniversario de la Sociedade Filarmónica. En esta ocasión el artista venezolano regresa a la capital arousana acompañado de sus compatriotas Miguel Siso y Elvis Martínez, un trío de lujo que deleitará al público con el concierto “Ritmos e melodías do Caribe”. La actuación es este viernes a las ocho y media de la tarde y la entrada es gratuita para los socios y tiene un coste de 20 euros para el resto del público.

Los tres intérpretes llegan con una propuesta sorpresa basada en la improvisación y los vibrantes ritmos caribeños. Bajo esta premisa harán un recorrido por 300 años de música, incluyendo desde piezas de compositores clásicos a temas populares latinos. Una combinación dinámica y alegre que no dejará indiferente ni a los puristas ni a los más innovadores. Un acierto seguro.