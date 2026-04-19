Trasladan al Hospital a un ciclista al que encontraron inconsciente tras sufrir un accidente

Una ambulancia del 061 en una foto de archivo Chechu Río

Un hombre, que circulaba en bici de madrugada por la avenida Laureano Gómez Paratcha, tuvo que ser trasladado al Hospital do Salnés tras sufrir una caída que lo dejó en estado de inconsciencia. Fue una patrulla de la Policía Local la que, en una ronda rutinaria, encontró al ciclista después de que este se cayese. Tal y como señalan fuentes policiales este estaba inconsciente. De inmediato alertaron al 061, que envió una dotación al lugar y que trasladó al herido, que ya había recuperado el conocimiento.