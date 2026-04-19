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Vilagarcía

Trasladan al Hospital a un ciclista al que encontraron inconsciente tras sufrir un accidente

El hombre se cayó en la avenida Laureano Gómez Paratcha

Fátima Frieiro
19/04/2026 21:37
La ambulancia del 061 con base en el lugar de O Saltiño, con el equipo médico del PAC boirense prestó asistencia a la víctima del accidente
Una ambulancia del 061 en una foto de archivo
Chechu Río
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Un hombre, que circulaba en bici de madrugada por la avenida Laureano Gómez Paratcha, tuvo que ser trasladado al Hospital do Salnés tras sufrir una caída que lo dejó en estado de inconsciencia. Fue una patrulla de la Policía Local la que, en una ronda rutinaria, encontró al ciclista después de que este se cayese. Tal y como señalan fuentes policiales este estaba inconsciente. De inmediato alertaron al 061, que envió una dotación al lugar y que trasladó al herido, que ya había recuperado el conocimiento.

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