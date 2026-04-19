Diario de Arousa

Vilagarcía

La solidaridad desborda en el Solifest

La cita promovida desde el barrio vilagarciano desbordó todas las previsiones y centró los actos de domingo

Fátima Frieiro
19/04/2026 18:56
El festival recauda fondos para los usuarios del centro Amencer-Princesa Letizia
M. Ferreirós
El barrio de O Piñeiriño podrá plantearse a partir de ahora pasar a llamarse “barrio de la solidaridad”. La tercera edición del Solifest –el festival que se organiza para recaudar fondos para el centro Amencer-Princesa Letizia– desbordó todas las previsiones. Doce horas ininterrumpidas de una actividad frenética con un intenso programa en el que no faltó absolutamente de nada. Todo con el objetivo de conseguir más fondos que nunca. Cortes de pelo, tatuajes, piercings, puestos de lo más variado y – sobre todo–muchas ganas de contribuir y de pasárselo bien. El cóctel perfecto para que todo saliese bien. Y así fue.

Maneiro fue uno de los platos fuertes del Solifest de este año
Mónica Ferreirós

El Solifest nació con un formato modesto, pero con unas intenciones mayúsculas. Sobre el escenario se subieron nombres como el de Maneiro, Amaramar, The Bics o Somoza Trío. No fueron los únicos, dado que encima del escenario la música no dejaba de sonar.

Los fondos recaudados en la edición de este año irán para financiar terapias diferentes para los usuarios de Amencer, que van desde proyectos con animales, a piscina o hípica. Una fórmula para mejorar la calidad de vida de quienes mejor se lo pasaron en el Solifest.

