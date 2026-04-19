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Vilagarcía

Julián Hernández, fundador de Siniestro Total, presenta su libro en Planeta Mozo

Será el jueves a partir de las ocho de la tarde y la entrada es libre

Fátima Frieiro
19/04/2026 19:32
Julián Hernández es el fundador de Siniestro Total
Julián Hernández es el fundador de Siniestro Total
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El fundador de la mítica banda Siniestro Total, Julián Hernández, estará en Vilagarcía con motivo de la conmemoración del Día do Libro. No será sobre un escenario, o al menos no con músicos, sino en la librería Planeta Mozo para presentar su obra “Han de caer del todo”. Es un acto abierto al público y empezará a las ocho de la tarde del día 23. El acto consistirá en una conversación entre Julián Hernández y Alberto Avendaño con el objetivo de acercar al público tanto al proceso creativo del libro como a las reflexiones, referencias e historias que atraviesan esta nueva publicación. La entrada es gratuita.

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