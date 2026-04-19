Julián Hernández, fundador de Siniestro Total, presenta su libro en Planeta Mozo

Julián Hernández es el fundador de Siniestro Total

El fundador de la mítica banda Siniestro Total, Julián Hernández, estará en Vilagarcía con motivo de la conmemoración del Día do Libro. No será sobre un escenario, o al menos no con músicos, sino en la librería Planeta Mozo para presentar su obra “Han de caer del todo”. Es un acto abierto al público y empezará a las ocho de la tarde del día 23. El acto consistirá en una conversación entre Julián Hernández y Alberto Avendaño con el objetivo de acercar al público tanto al proceso creativo del libro como a las reflexiones, referencias e historias que atraviesan esta nueva publicación. La entrada es gratuita.