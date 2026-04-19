Auto Maquinor S.L.U. celebra 20 años de trayectoria con unas jornadas técnicas para talleres y recambios

El “call-center” de la entidad ubicado en Vilagarcía de Arousa cedida

Auto Maquinor S. L. U., delegación noroeste de la marca Launch, conmemora su 20 aniversario con unas jornadas técnicas dirigidas a 200 talleres multimarca y 20 tiendas de recambios de toda Galicia. Las sesiones –cuyos participantes ya están cerrados– se desarrollarán desde mañana hasta el miércoles 22 de abril en el Hotel Scala de Padrón, y estarán impartidas por el responsable de diagnosis, inmovilizador y diagnosis remota, Enzo Colangelo, y el director comercial de Launch Ibérica, Carlos López, que vendrán desde Barcelona.

El objetivo de las jornadas, además de celebrar los 20 años de trayectoria de la entidad, será actualizar a los talleres y tiendas de recambios en relación a nuevas tecnologías que actualmente se emplean para labores como la autodiagnosis o la ciberseguridad aplicada a vehículos, entre otras cuestiones. De este manera, se pretende que todos los participantes estén al día de las últimas novedades del mercado.

Como pistoletazo de salida a las formaciones, miembros directivos de Launch Tech Company, Laucnh Ibérica S.L. y Auto Maquinor S. L. U. harán mañana una presentación institucional, a la que seguirá por la tarde, de 16 a 20 horas, la primera sesión técnica. Las demás jornadas serán el martes por la mañana, de 10 a 14 horas; por la tarde, de 16 a 20 horas; y, finalmente, el miércoles por la tarde (mismo horario) será la sesión de conclusión. Todas las formaciones se harán con grupos de 50 participantes.

Referente del sector

Fundada en el año 2006, Auto Maquinor S. L. U. ha conseguido posicionarse en estos 20 años como una de las empresas más importantes del sector de la automoción en el noroeste peninsular. Actualmente cuenta con más de 2.000 clientes, 30 distribuidores, más de 3.000 equipos de diagnosis vendidos y una facturación superior a los 20 millones de euros.

Su actividad se encarga de la venta y distribución de los productos de la marca Launch Ibérica en otras comunidades como Cantabria, Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca, León, Zamora, Asturias y Galicia. Además presta asistencia telefónica a más de 6.000 talleres de automoción de toda la península desde su “call-center” ubicado en Vilagarcía de Arousa. La plantilla actual está formada por 18 personas que se ocupan de la venta, montaje, reparación y atención por llamada de todos sus clientes.

De esta manera, la entidad distribuye y ofrece ayuda sobre diferentes familias de productos como equipos de diagnosis, cámaras y radares, piezas para vehículos eléctricos, productos de inspección y mantenimiento, neumáticos, elevadores y hasta cabinas de pintura y zonas de preparación.