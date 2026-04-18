Vilagarcía dignifica a Luis Pando

Una de las salas principales de los juzgados de Vilagarcía lucen la placa en homenaje a Luis Pando Mónica Ferreirós

En la carta de despedida que Luis Pando envió a sus familiares seis días antes de ser asesinado el juez dejaba “en manos del tiempo y de los hombres de buena voluntad” el honrar su nombre. Han tenido que pasar 90 años para que su memoria haya sido dignificada en el lugar que – a juicio de los colectivos de la memoria y de su propia familia– Pando merecía. Una de las salas principales del Juzgado de Instrucción de Vilagarcía luce ya en su pared una placa conmemorativa en recuerdo de Pando y que salda una deuda que llevaba no años, sino décadas pendiente.

Las palabras justicia y reparación fueron, posiblemente, las más repetidas durante las múltiples intervenciones del solemne acto, que ya arrancó con el descubrimiento de la placa y en medio de un sentido y atronador aplauso de una sala abarrotada. Justicia porque fue el propio Luis Pando el que dedicó su vida y profesión a ella y reparación porque su nombre –vinculado a la democracia– todavía no había sido debidamente dignificado.

Diferentes personalidades del mundo de la judicatura estuvieron en el acto Mónica Ferreirós

Fue Margarita Teijeiro –de O Faiado da Memoria y como parte de las asociaciones promotoras del acto– la que subrayó que el juez asesinado tiene ahora un reconocimiento “no lugar que lle corresponde. Isto é de xustiza, isto é reparador”. Teijeiro agradeció la rapidez con la que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia autorizó la colocación del símbolo y el trabajo que – desde diferentes instituciones– ejercen jueces, políticos y demás ciudadanos en recordar aquello que ocurrió y que todavía no ha sido contado. Desde la Iniciativa Cidadá pola Memoria (la otra entidad que promovió el homenaje), Xosé Castro Ratón apuntó directamente a la familia del juez asesinado – presente en el acto– a la que definió como la “primeira fronteira fronte ao esquecemento”.

Fue el nieto del homenajeado, Luis Silva Pando, el que ejerció de portavoz de la familia del juez. Lo hizo con un tono emocionado, teñido de recuerdos y lamentando que ni las hijas ni las esposas del letrado “estén aquí para verlo”.

El nieto del juez hizo un repaso por su vida, con una familia conformada por 16 hermanos, cinco de ellos muertos en trágicas circunstancias con la Guerra Civil. “Fue una familia perseguida por la tragedia”, reconoció Luis Silva. Fue él el que ensalzó a su abuelo como “ejemplo de honradez y dignidad”.

"Si nos callamos, seremos cómplices del olvido"

El reconocimiento en los juzgados a Luis Pando se suma a otros como el haber sido nombrado Fillo Adoptivo de Vilagarcía en el año 2017 y el de haber dado nombre a la que fue hasta 2025 la calle General Yagüe. Esta última una decisión teñida por la polémica al no contar con el apoyo ni de la familia ni de las asociaciones memorísticas. Esa medida, no obstante, fue defendida nuevamente por el alcalde, Alberto Varela, que intervino en el acto. “É unha rúa cargada de simbolismo. Agora hai unha vítima en lugar dun verdugo. De cando en vez o ben triunfa sobre o mal”, subrayó el regidor socialista.

La sala acogió intervenciones variadas y momentos muy emotivos Mónica Ferreirós

Fue la fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, la que centró su intervención en las familias como víctimas. Ella – que además era ministra cuando el Gobierno retiró los restos de Francisco Franco del mausoleo– habló de memoria democrática, pero también de “crímenes contra la humanidad” y de la necesidad de hablar de ellos “para que no se vuelvan a repetir”. Delgado manifestó que “los crímenes contra la humanidad no se pueden olvidar. No se debe olvidar” y reconoció el papel de las familias que “sufrieron en soledad y trabajaron en soledad para lograr la reparación”. Consciente de que se encontraba en un edificio judicial la exministra subrayó que “la justicia debe ser un elemento sanador de la democracia y no represor”.

Fue el juez y magistrado reconocido internacionalmente, Baltasar Garzón, el que dejó el discurso que tenía preparado a un lado para hablar directamente desde el corazón. “Los derechos humanos están en nuestro ADN. Si no peleamos por ellos nos deshumanizamos”. Hizo además un llamamiento a reivindicar la figura de las víctimas y a denunciar “a quienes las persiguieron”. Él – que fue un especial defensor de que se homenajease la figura de Luis Pando– insistió en que hablar de memoria democrática no es “hablar de ideologías” y reconoció que “la justicia española tiene una gran deuda con toda la sociedad” y apeló a que “lo único que se pide es que se reconozca lo que ocurrió, que se diga la verdad”.

El acto de homenaje de Luis Pando fue un momento cargado de simbolismo de principio a fin. En él también intervinieron representantes de la judicatura en Galicia y el último en tomar la palabra fue el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. “Si nos callamos seremos cómplices del olvido”, fueron algunas de las frases que quedan ya para la historia de este evento vinculado a la memoria.

El colofón final no lo pusieron las palabras, sino la música. Fue con la emisión de un documento sonoro inédito – vinculado directamente a la isla de San Simón– y en el que se interpretaba la canción “Liberdade”. Un final que marcó el silencio y que se rompió únicamente con un aplauso de despedida.