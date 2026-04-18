Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La música de The Ramones sonará en San Roque de la mano del único miembro de la banda que sigue vivo

Marky Ramone´s Blitzkrieg tocará en A Xunqueira el día 18 de agosto

Fátima Frieiro
18/04/2026 11:37
El batería de The Ramones actuará en Vilagarcía con su proyecto
El batería de The Ramones actuará en Vilagarcía con su proyecto
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El punk rock más internacional desembarcará en Vilagarcía el próximo 18 de agosto con motivo de las fiestas de San Roque. Y lo hará por todo lo alto y de la mano de la música de una de las formaciones más míticas de la historia musical. Marky Ramone, conocido por ser el batería de The Ramones durante quince años, actuará en A Xunqueira para revivir los mayores éxitos de la banda. Es el único componente de la misma que sigue vivo.

Marky lidera un proyecto musical que replica los grandes éxitos de la formación de Nueva York, manteniendo un ritmo trepidante y con un estilo único e inconfundible. Desde el Concello venden la experiencia como la "máis próxima a un concerto de The Ramones que se pode ter na actualidade". Además de temas como "Blitzkrieg Bop" también sonarán en Vilagarcía himnos como "Judy is a punk" o "Beat on the brat".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina