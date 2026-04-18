La música de The Ramones sonará en San Roque de la mano del único miembro de la banda que sigue vivo

El batería de The Ramones actuará en Vilagarcía con su proyecto

El punk rock más internacional desembarcará en Vilagarcía el próximo 18 de agosto con motivo de las fiestas de San Roque. Y lo hará por todo lo alto y de la mano de la música de una de las formaciones más míticas de la historia musical. Marky Ramone, conocido por ser el batería de The Ramones durante quince años, actuará en A Xunqueira para revivir los mayores éxitos de la banda. Es el único componente de la misma que sigue vivo.

Marky lidera un proyecto musical que replica los grandes éxitos de la formación de Nueva York, manteniendo un ritmo trepidante y con un estilo único e inconfundible. Desde el Concello venden la experiencia como la "máis próxima a un concerto de The Ramones que se pode ter na actualidade". Además de temas como "Blitzkrieg Bop" también sonarán en Vilagarcía himnos como "Judy is a punk" o "Beat on the brat".