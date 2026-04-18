La Diputación constituye la primera Mesa de Emprego Xuvenil para favorecer la inserción de los jóvenes

La Mesa de Emprego Xuvenil fue presidida por el diputado Jorge Cubela Deputacion Pontevedra

La Diputación de Pontevedra acaba de dar un paso adelante para mejorar las posibilidades de inserción laboral entre los jóvenes de la provincia. La entidad que preside Luis López constituía estos días la primera Mesa Provincial de Emprego Xuvenil, un órgano presidido por el diputado provincial de Xuventude e Reto Demográfico, Jorge Cubela, y que busca implicar a todos los servicios provinciales con competencias en este ámbito.

La Mesa toma como punto de partida la información obtenida en el Plan Estratéxico de Xuventude de la Diputación y permitirá establecer un marco común de actuación en materia de empleo juvenil para la institución, al funcionar además como un mecanismo de coordinación permanente.

Preocupación prioritaria

La Mesa Provincial de Emprego Xuvenil está formada por los servicios de Xuventude e Reto Demográfico, además de Recursos Humanos e Formación, Cooperación cos Concellos, Novas Tecnoloxías y Proxectos Europeos.

Tal y como señalan desde la administración provincial, los objetivos de esta iniciativa buscan que todos los departamentos reconozcan la preocupación prioritaria de los jóvenes por el empleo y sus condiciones laborales.

La Diputación realizó una encuesta para sacar adelante este proyecto. De los 1.765 jóvenes entrevistados la mayoría señaló que –junto a la salud mental y la vivienda– el empleo es su principal preocupación. La falta de estabilidad, el miedo a perder el trabajo y la diferencia entre la capacidad de gasto y el coste de la vida son – específicamente– los asuntos que más les inquietan.

La Mesa también identificará las duplicidades y las áreas no cubiertas, haciendo un mapa de los programas existentes que impactan en la juventud y los vacíos que se puedan cubrir.

Por último, y en el marco de esta iniciativa, se analiza la posibilidad de ofrecer a los jóvenes de la provincia herramientas que fomenten la orientación laboral para la vida real, la formación básica en sectores demandados, el relevo generacional y el empleo en el medio rural entre otros asuntos.

Una nueva vía para garantizar el futuro laboral de los más jóvenes de la provincia.