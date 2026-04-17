Zona Aberta sorteará una experiencia completa de toda una jornada por el Día da Nai

La presidenta de Zona Aberta, Rocío Louzán, y el edil de Promoción Económica, Álvaro Carou Gonzalo Salgado

Una experiencia completa que durará toda una jornada. La asociación de comerciantes y hosteleros Zona Aberta tira este año la casa por la ventana con motivo de la celebración del Día da Nai. La presidenta, Rocío Louzán, declaró que “queriamos facer algo especial e visibilizar ás mulleres que son nais, pero tamén son traballadoras e dinámicas e que fan un montón de cousas ao longo de todo o día”. Así pues el día 5 de mayo a las ocho de la tarde en la sede de la asociación se sorteará una experiencia de lo más suculenta para dos personas. Esta incluye el desayuno en un local asociado al colectivo, un tratamiento de belleza y cuidado, comida en otro negocio hostelero y una tarde de compras. El valor del premio asciende a 500 euros.

Para poder acceder al sorteo hay que rellenar los boletos de compra que se consigan en los establecimientos asociados desde ya y hasta el mismo día del sorteo, que es el tiempo que dura la campaña.

Eso sí, uno de los requisitos indispensables para poder optar al premio es que el tícket premiado esté a nombre de una mujer que sea madre. A partir de ahí el colectivo se pone en contacto con la ganadora para comunicarle su suerte.

A mayores, y también con motivo del Día da Nai, la asociación de comerciantes entregará una canastilla con productos de recién nacidos a la madre que tenga a su bebé el día señalado en el Hospital do Salnés. Una iniciativa que lleva ya años en marcha.

Apuesta por lo local

La asociación de comerciantes Zona Aberta celebra a lo largo de todo el año diversas campañas, aprovechando distintas efemérides, con el objetivo de potenciar la compra en los negocios locales de la ciudad y ayudar así a dinamizarla.