Ravella y Fundivisa se alían de nuevo para formar a 15 parados con compromiso de contratación

La firma está ubicada en el polígono de O Pousadoiro

El Concello de Vilagarcía y la empresa Fundivisa vuelven a aliarse en favor de la formación y de la inserción laboral. Será a través de un curso de especialista en Mecanizado e Robot de Pulido, de 198 horas de duración (118 teóricas y 80 prácticas), que se realizarán en las instalaciones de la empresa ubicada en el polígono de O Pousadoiro. La acción está pensada para un total de 15 personas en situación de desempleo y, una vez completada la formación, estas tendrán la oportunidad de integrarse en nómina en la firma. De hecho Fundivisa tiene el compromiso con el Concello de contratar, como mínimo, al 30% de los alumnos que terminen el curso.

El plazo de inscripción para las personas interesadas en inscribirse en este nuevo programa se abre el lunes 20. Tal y como explican desde la administración local solo es necesario presentar un currículum en el departamento de Promoción Económica, ubicado en la entreplanta del Consistorio, o enviarlo al correo tle@vilagarcia.gal o a jquintans@vilagarcia.gal. Para poder participar es necesario acreditar los estudios de ESO o EGB. No se necesita experiencia previa y la selección de las personas que finalmente asistirán al curso correrá a cargo del departamento de Recursos Humanos de Fundivisa tras la realización de una entrevista personal.

Una propuesta que funciona

Cabe recordar que el Concello lleva desde el año 2021 promoviendo y financiando el programa de formación especializada con compromiso de contratación. La iniciativa, desde que se puso en marcha, no solo implicó a Fundivisa, sino también a otras empresas que son referentes en el tejido empresarial de la localidad arousana.

Todas ellas, sin excepción y desde hace ya unos años, se quejan de que tienen problemas para encontrar personal cualificado para tareas muy específicas de sus procesos productivos. También manifiestan el no poder dedicar tiempo y recursos a formarlos previamente o cuando se dan los picos de demanda.

Escuchadas estas circunstancias el Concello decidió financiar los cursos que las empresas demandan en cada momento y las firmas colaboradoras se comprometen a contratar a una parte del alumnado.