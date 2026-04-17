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Diario de Arousa

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Vilagarcía

La vilagarciana Inma Otero se despide de ‘Allá tú’ con 7.007 euros y reivindica el marisqueo en Arousa

Fátima Pérez
17/04/2026 12:08
Inma Otero con su madre, Concha, y el presentador del programa, Juanra Bonet
Inma Otero con su madre, Concha, y el presentador del programa, Juanra Bonet
Cedida
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La vilagarciana Inma Otero se despidió ayer del exitoso concurso televisivo 'Allá tú', presentado por Juanra Bonet, tras una participación que concluyó con un premio de 7.007 euros. Natural de Carril, la concursante estuvo acompañada en este último programa por su madre, Concha, con quien compartió la emoción del momento antes de decidir plantarse y volver a casa con esos 7.007 euros. 

No es la primera vez que Inma aprovecha su presencia en televisión para poner en valor sus raíces. Durante su paso por el programa, envió un saludo a sus compañeras mariscadoras de la ría de Arousa, reivindicando la visibilidad de un oficio tradicional. 

En el programa que se emitió ayer, su madre también quiso recordar a otros rostros conocidos del panorama televisivo vinculados a la comarca, los Mozos de Arousa. Además, envió un saludo a sus compañeras de A Laxe, donde acude habitualmente a jugar al bingo los domingos.

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