El turismo a vela elige Vilagarcía en su travesía de La Rochelle a Santiago

Una de las llegadas anteriores de los navegantes a la Ría de Arousa

La Ría de Arousa vuelve a ser escala de referencia para el turismo náutico. El Camino a Vela – que desde hace ya once años parte desde La Rochelle (en Francia) con destino Santiago de Compostela– recalará tanto en Vilagarcía como en A Pobra de Caramiñal. Una travesía que consolida a Arousa como referente en un peregrinaje diferente, sostenible y que conecta territorios y comunidades a través del mar.

La ruta de 2026 hará escala en Euskadi (concretamente en Hondarribia, Bermeo y Santurtzi). También en Cantabria (Laredo y Santander). Parará en Gijón y Avilés (en Asturias) y e Galicia lo hará en Ribadeo, Viveiro, Cedeira, Ferrol, A Coruña, Muxía, Muros y A Pobra. Vilagarcía será la última parada por mar, dado que de ahí irán a Padrón para hacer la última etapa a pie hasta Santiago. Las embarcaciones zarpan el 5 de junio del puerto francés y concluirán su viaje el día 27 del mismo mes.

Captar más viajeros

Vilagarcía lleva tiempo con la idea en mente de captar más viajeros y peregrinos por ruta marítima. De ahí que esté en marcha la ejecución – por parte de la Xunta de Galicia– de la Estación Marítima que servirá como edificio de recepción para diferentes tipos de embarcación. El Camino a Vela es un ejemplo – como dicen desde la organización– de referente del turismo azul sostenible e incorpora una dimensión inspiradora sobre todo para los jóvenes de la Generación Z. En esta edición se incorpora una aplicación impulsada por Educación Azul. Una herramienta que estará presente en las localidades de recalada – entre ellas Vilagarcía y A Pobra– a través de actividades divulgativas y mostrando que el mar es también fuente de empleo, innovación y desarrollo.