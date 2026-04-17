Detenido por desobediencia grave al negarse a abandonar un bar en el que había increpado a la camarera y a dos clientas

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Un hombre ha sido detenido por agentes de la Policía Local al negarse a abandonar una cafetería en la que había increpado a la camarera y a dos clientas que se encontraban tomando algo. Los agentes le requirieron que saliese del negocio y el hombre invadió la calzada en varias ocasiones obligando a los vehículos que circulaban en la zona a detenerse.