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Vilagarcía

Detenido por desobediencia grave al negarse a abandonar un bar en el que había increpado a la camarera y a dos clientas

Los hechos ocurrieron en una cafetería ubicada en la zona de San Roque

Fátima Frieiro
17/04/2026 12:52
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
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Un hombre ha sido detenido por agentes de la Policía Local al negarse a abandonar una cafetería en la que había increpado a la camarera y a dos clientas que se encontraban tomando algo. Los agentes le requirieron que saliese del negocio y el hombre invadió la calzada en varias ocasiones obligando a los vehículos que circulaban en la zona a detenerse.

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