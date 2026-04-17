Concello, Urbaser y Limpiarousa llevan al Solifest su campaña sobre las colillas de tabaco

Una edición anterior del Solifest G.Salgado

El Concello, la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura Urbaser y el colectivo ecologista Limpiarousa llevarán hasta el Solifest de O Piñeiriño su campaña de concienciación sobre las colillas de tabaco.

La acción consistirá en la instalación de una mesa informativa en la que personas voluntarias de Limpiarousa informarán sobre las consecuencias de tirar los restos de tabaco al suelo, al alcantarillado, a los alcorques o al mar entre otros. Además se distribuirán alrededor de 300 ceniceros portátiles, compactos y ecológicos para las personas fumadoras.

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Estos objetos forman, a su vez, parte de una campaña del Concello y de Urbaser que tiene como objetivo minimizar el impacto de este tipo de residuos en las calles y en el patrimonio natural.

Limpiarousa destaca, por ejemplo, que el 50% de los peces expuestos a las toxinas de las colillas mueren en las primeras 96 horas.

Los "comelixos"

Durante el Solifest el Concello y Urbaser también aprovecharán para seguir repartiendo folletos de los “comelixos”, donde se explica cuales son los distintos tipos de residuos y a qué contenedor debe ir cada uno de ellos. La edila de Limpeza, Tania García, declara que “é unha maneira máis de colaborar co Solifest e tamén coa asociación veciñal, que tanto se distingue na difusión e uso da recollida selectiva e a compostaxe comunitaria”.