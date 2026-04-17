Cientos de voces infantiles unidas en el Cantarousa

Los niños y niñas de Primaria de Vilagarcía estuvieron en el Auditorio en una nueva edición del Cantarousa Gonzalo Salgado

Decenas de voces de niños y niñas de Vilagarcía se unieron en el Auditorio en una nueva edición del Cantarousa, una cita en la que los pequeños se lo pasan en grande interpretando temas vocales de ahora y de siempre. Un repertorio que llevan meses ensayando y que encandiló tanto al profesorado como a amigos y familiares. Los pequeños son de los centros educativos de Primaria de la localidad y disfrutaron sobre el escenario como si fuesen auténticas estrellas de la canción. Una edición más del Cantarousa que culmina con éxito de público.