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Vilagarcía

Cientos de voces infantiles unidas en el Cantarousa

Fátima Frieiro
17/04/2026 20:02
Los niños y niñas de Primaria de Vilagarcía estuvieron en el Auditorio en una nueva edición del Cantarousa
Los niños y niñas de Primaria de Vilagarcía estuvieron en el Auditorio en una nueva edición del Cantarousa
Gonzalo Salgado
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Decenas de voces de niños y niñas de Vilagarcía se unieron en el Auditorio en una nueva edición del Cantarousa, una cita en la que los pequeños se lo pasan en grande interpretando temas vocales de ahora y de siempre. Un repertorio que llevan meses ensayando y que encandiló tanto al profesorado como a amigos y familiares. Los pequeños son de los centros educativos de Primaria de la localidad y disfrutaron sobre el escenario como si fuesen auténticas estrellas de la canción. Una edición más del Cantarousa que culmina con éxito de público.

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Los pequeños se lo pasaron en grande sobre el escenario
G. Salgado
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