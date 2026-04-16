Vilagarcía estrena la red de electrolineras de O Salnés

Imagen de un coche eléctrico en un punto de recarga

Vilagarcía es el primer municipio de la comarca de O Salnés que tendrá operativas las electrolineras incluidas en el plan promovido por la Mancomunidade para llevar este tipo de servicio a las distintas localidades. La conexión por parte de la empresa suministradora ya está operativa, de ahí que la capital arousana sea la primera que estrenará un servicio que ya viene ofertando en otros puntos como – por ejemplo–la Praza de Abastos o el entorno de la Estación de Ferrocarril. En total se han colocado por parte del ente mancomunado un total de siete dispositivos. El de Vilagarcía está en O Cavadelo, pero habrá otras dos en la Praza Nova de Meaño, uno en la Praza de España de Meis y otros juntos a los concellos de Ribadumia, Vilanova y Cambados.

Además de intentar contribuir a crear un parque móvil más sostenible, desde la Mancomunidade han analizado bien la ubicación de los puntos de recarga para que sean útiles tanto para la ciudadanía en general, como también para turistas que eligen esta zona. Los puntos de recarga no son solo para turismos, sino también para otros vehículos como la bicicleta eléctrica.

El proyecto, tal y como se anunció en su día, supone una inversión aproximada de tres millones de euros por parte de la empresa Iberdrola.

La red no tendrá coste para los ayuntamientos, que aprobaron la cesión de espacio público de las parcelas donde se instalaron los equipos.

Esta red pública convertirá a la comarca en líder en Galicia por la apuesta en el coche eléctrico. Solo Vigo, con 26, superará los 24 que dispondrá O Salnés, aunque en el caso de la ciudad olívica doce de ellos se emplazan en un centro comercial y no están tan dispersos. El precio de estas electrolineras será libre, de forma que cada operador cifrará el precio que ofrece a los usuarios, que pondrán abonar su coste a través de las aplicaciones de Iberdrola y bp pulse y con tarjeta en el propio terminal.