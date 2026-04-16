Ravella limpia la cubierta norte del Anexo para acabar con las filtraciones

Imagen del Anexo A Lomba

El Concello de Vilagarcía acaba de adjudicar a la empresa Trébol los trabajos necesarios para poner fin a las filtraciones de agua que registra el CEIP Anexo A Lomba por una de sus fachadas laterales. La inversión que se realizará será de 13.600 euros. Con la actuación la Concellería de Educación busca dar respuesta al aviso recibido desde el centro educativo.

Según la inspección realizada por los servicios técnicos municipales la causa de las filtraciones se encuentra en la acumulación de suciedad, especialmente por el crecimiento de helechos y musgo en las tejas de la zona norte de la cubierta. Además se detectaron deficiencias en las limas de plomo, que presentan hendiduras por las que se cuela el agua.

La suma de estas circunstancias provoca las humedades en la fachada lateral, afectando al interior de un aula y a los aseos de esta zona del colegio.