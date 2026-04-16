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Vilagarcía

La Policía entra en una vivienda en Agustín Romero para rescatar a un hombre, inconsciente tras una bajada de azúcar

Los agentes fueron alertados por los vecinos, que oyeron quejidos de dolor y caída de muebles

Fátima Frieiro
16/04/2026 11:11
Una imagen de archivo de la Policía Local de Vilagarcía
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Agentes de la Policía Local de Vilagarcía entraron en una vivienda ubicada en la avenida Agustín Romero para atender a un hombre que estaba inconsciente debido - según las primeras hipótesis- a una bajada de azúcar. Fueron los vecinos los que alertaron a la Policía de que habían escuchado quejidos - aparentemente de dolor- y caída de muebles en el domicilio. A la llegada de los agentes los ruidos habían cesado, pero nadie abría la puerta pese a que los policías llamaron insistentemente al timbre. Dado que escuchaban la televisión encendida en el interior y que constataron que el hombre vivía solo decidieron entrar en la vivienda, en donde lo encontraron en estado de semi inconsciencia y sin que respondiese a estímulos.

De forma inmediata los agentes alertaron al 061, que desplazaron hasta el lugar a una ambulancia medicalizada. Fue estabilizado y trasladado al Hospital do Salnés.

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