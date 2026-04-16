La Policía entra en una vivienda en Agustín Romero para rescatar a un hombre, inconsciente tras una bajada de azúcar

Una imagen de archivo de la Policía Local de Vilagarcía

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía entraron en una vivienda ubicada en la avenida Agustín Romero para atender a un hombre que estaba inconsciente debido - según las primeras hipótesis- a una bajada de azúcar. Fueron los vecinos los que alertaron a la Policía de que habían escuchado quejidos - aparentemente de dolor- y caída de muebles en el domicilio. A la llegada de los agentes los ruidos habían cesado, pero nadie abría la puerta pese a que los policías llamaron insistentemente al timbre. Dado que escuchaban la televisión encendida en el interior y que constataron que el hombre vivía solo decidieron entrar en la vivienda, en donde lo encontraron en estado de semi inconsciencia y sin que respondiese a estímulos.

De forma inmediata los agentes alertaron al 061, que desplazaron hasta el lugar a una ambulancia medicalizada. Fue estabilizado y trasladado al Hospital do Salnés.