La operación de la Policía Nacional desarticula con éxito un punto de negro de venta de droga en Vilagarcía

Lo incautado durante la operación

La Policía Nacional de Vilagarcía desarticuló un punto negro de venta de drogas con la operación que puso en marcha ayer miércoles, que incluyó cinco detenciones y dos registros domiciliarios.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comisaría de Vilagarcía (Grupo Local Operativo de la Policía Judicial y Seguridad Ciudadana), dentro de los dispositivos preventivos y de erradicación de puntos de venta de sustancias estupefacientes, procedieron durante la mañana del miércoles a desplegar un operativo.

Uno de los registros tuvo lugar en un céntrico piso, situado entre la Praza de Ravella y Juan Carlos I. Otro fue en la localidad vecina de Vilanova. Este operativo llega tras varias semanas en las que se han establecido dispositivos de investigación, dando como resultado la detención de cuatro hombres y una mujer, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

En los dos registros domiciliarios practicados, los agentes se incautaron de 600 gramos de heroína, 625 gramos de cocaína y 150 gramos de mezcla de ambas sustancias, así como dinero en efectivo y diversos útiles para la venta de sustancias estupefacientes.

Colaboración vecinal

Las investigaciones fueron iniciadas gracias a la colaboración ciudadana, que facilitó la información judicial. A través de esta operación, la Policía Nacional de Vilagarcía desarticuló un punto negro de venta de droga, en un dispositivo en el que contó con la colaboración de la UPR adscrita a la Comisaría Local de Vigo así como de la Unidad Especial de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Galicia.

Las personas detenidas fueron puestos esta mañana a disposición de Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza número 1 de Vilagarcía.