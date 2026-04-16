Estas son las calles que precisan de reparación urgente según el PP de Vilagarcía

El PP insta a Varela a que no deje escapar la oportunidad de concurrir al Plan Vía Depo

El PP de Vilagarcía urge al gobierno local a que concurra de forma inmediata al recién aprobado Plan Vía Depo, una línea de ayudas extraordinaria dotada con ocho millones de euros para toda la provincia y destinada a reparar los caminos estropeados a raíz de los distintos temporales.

Los conservadores entienden que esta es una buena oportunidad para mejorar los caminos municipales sin que le cueste un solo euro a los vecinos. “No hay excusas. La Diputación pone el dinero y nosotros le damos al gobierno local el trabajo ya hecho”, señalan los populares. De hecho ellos han elaborado ya un listado de diez viales críticos que necesitan una intervención urgente. En concreto son la Rúa Extramuros en Carril, la Rúa Moreira en A Laxe, la Rúa Abelle y Pedral en Rubiáns, la Rúa Campo en Trabanca Sardiñeira y la Rúa da Parroquia en Cea.

Señala la portavoz popular, Ana Granja, que “sabemos que el estado de muchos caminos rurales y calles preocupa a los vecinos. Por eso hemos identificado en los que es importante actuar”. La edila se muestra colaboradora e indica que “les decimos al Concello dónde está el problema y dónde puede conseguir la financiación para arreglarlo”.

La lista se completa con la Rúa Carbón, la Volta y la Travesía de San Xoán (en Bamio); la Rúa Peín, en A Lomba; Nogueira, en Fexdega; Coca, Muíño Novo y Blanco Amor en As Carolinas; Luisa Vila Janer, Santa Mariña y la Travesía de Fontecarmoa; Lagoa y Saíñas en Vilaxoán, Gallana en Sobrán; Ensino en Rubiáns; Rúa do Porto, López Ballesteros y Bouza en Trabanca Badiña; la Rúa Torre en Guillán y la intersección de la Rúa Mestres Trigo y Pazos con la Rúa Maceiras en Aralde.