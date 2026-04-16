Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El humor de @grtamara dirigirá el Festivala

Ejercerá como maestra de ceremonias en la cita fijada para el 30 de mayo

Fátima Frieiro
16/04/2026 18:39
Tamara García es una tiktoker conocida
Tamara García es una tiktoker conocida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Tamara García Montero, la humorista e “influencer” conocida en redes como @grtamara, ejercerá como maestra de ceremonias en la edición de este año del Festivala. La cita, como ya se anunció, será el próximo 30 de mayo.

@grtamara saltó a la fama hace ya unos años gracias a la viralización de un vídeo que grabó junto a su abuela. A partir de ahí su contenido empezó a gustar y dio el salto a programas televisivos como son “El Olimpo de las Diosas” y “Buenafuente”. Además en la actualidad está llevando a cabo un show musical para teatros. Ella se mueve como pez en el agua en el formato on line, pero también en el presencial.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina