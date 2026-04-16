El humor de @grtamara dirigirá el Festivala

Tamara García es una tiktoker conocida

Tamara García Montero, la humorista e “influencer” conocida en redes como @grtamara, ejercerá como maestra de ceremonias en la edición de este año del Festivala. La cita, como ya se anunció, será el próximo 30 de mayo.

@grtamara saltó a la fama hace ya unos años gracias a la viralización de un vídeo que grabó junto a su abuela. A partir de ahí su contenido empezó a gustar y dio el salto a programas televisivos como son “El Olimpo de las Diosas” y “Buenafuente”. Además en la actualidad está llevando a cabo un show musical para teatros. Ella se mueve como pez en el agua en el formato on line, pero también en el presencial.