De la magia de la Juguetería Lens a la moda de June: el comercio revive en Castelao

El comercio está a punto de abrir sus puertas Gonzalo Salgado

Quienes fueron niños en Vilagarcía antes del año 2004 recordarán aquel escaparate lleno de deseos. La Juguetería Lens era uno de esos negocios familiares que resistieron décadas, en la que los juguetes descansaban en dos pisos diferenciados y en la que los Reyes Magos encontraban siempre lo que les pedían. El fallecimiento de su fundador y el auge de la venta por internet le hicieron cerrar sus puertas. El negocio había empezado en los años 50 y resistió el envite de décadas hasta dejar un local vacío en 2004 en pleno corazón de la ciudad. En aquel entonces una Castelao por la que circulaban los coches y que ni la peatonalización que vino después lograba revitalizar el comercio en la zona. El bajo, que resguardaba recuerdos y memorias, seguía a oscuras mientras en el entorno se apostaba por abrir locales hosteleros y algún negocio. Ahora ha llegado su momento.

Una tienda multimarca

La encargada de revivir un espacio que cuenta con un jardín oculto en la parte trasera será una tienda de ropa y complementos multimarca. La saca adelante Sonia, o “June” como la llaman sus amigos. De ahí que sea ese el nombre que haya elegido para un negocio que ya tiene el cartel colgado y que desde fuera ya muestra algo de lo que espera dentro. Una reforma que muestra una cara muy diferente a la que tenía Lens, pero que devuelve la luz a un espacio que llevaba demasiado tiempo a oscuras. Lo cierto es que, aún siendo la Rúa do Río la que más locales comerciales alberga, la Castelao ha ido sumando negocios en los últimos años con la apertura de comercios de particulares y no de las grandes cadenas que copan la ya citada calle desde hace años.