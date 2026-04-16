Amencer hará terapia con perros e hípica con lo que recaude el Solifest

La presentación oficial del festival fue en el centro Amencer-Princesa Letizia Gonzalo Salgado

Terapia con animales, piscina o hípica. Estos son algunos de los programas específicos que las personas usuarias del Amencer-Princesa Letizia llevarán a cabo con lo que se recaude el domingo en la tercera edición del Solifest de O Piñeiriño. Así lo señaló el director del centro, David Carreira, que explicó que fueron los propios usuarios los que eligieron el destino de lo donado. “Hai actividades que, cando se ampliou o centro polo aumento de persoas usuarias, se perceron. Queremos recuperalas”, declaró. Si lo recaudado es suficiente también buscan ampliar las sesiones del servicio de respiro. “Agora facemos unha fin de semana ao ano. Queremos que sexan máis”, subrayó. Las expectativas, en todo caso, son mejores que nunca, dado que el Solifest va tan solo por su tercer año, pero no ha hecho más que crecer. Carreira incidió en que ya hay ganas de Solifest. “É algo moi bonito, a xente párame no súper, nas rúas. Cada ano é unha cita máis grande e máis impresionante que a anterior”, manifestó.

Este es el cartel completo del Solifest de O Piñeiriño Más información

Lo cierto es que todo parece a pedir de boca para que la jornada del domingo salga redonda. El tiempo acompañará y se espera que la afluencia sea mayor que nunca. De hecho habrá por primera vez una feria artesanal con veinte puestos, aunque desde la organización señalan que hubo un centenar de interesados.

"O mellor festival"

Pedro Falcón, de la asociación vecinal de O Piñeiriño, fue el encargado de desgranar un programa que se prolongará durante doce horas seguidas. Las actuaciones arrancarán a las once de la mañana y sobre el escenario estarán Maneiro, Amaramar, As do xeito, DJ Chiño & DJ AL, Fran García, Froallo, Gramola, Kris KDJ y Carlos Crespo, Yaya DJ, Little Pi & Kaiser Xosé, Los Bics, North ADT y Somoza Trío.

La cita arranca a las once de la mañana con doce horas de actuaciones, mercado artesanal y gastronomía

Habrá una zona gastro con tapas elaboradas por Rubén García, Richard Santamaría y Xoanqui Ameixeiras a un coste de 2,50 euros y cuya recaudación se dona íntegramente a la causa. En la zona del festival habrá además opción de hacerse un tatuaje o piercing o un corte de pelo. El alcalde, Alberto Varela, apuntó al Solifest y a O Piñeiriño como ejemplo “do que se fai ben” y agradeció el trabajo que se hace desde la asociación y también desde Amencer. Un sentir que también compartió el diputado provincial, Javier Tourís, que señaló que estará en el evento dominical.