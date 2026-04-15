Yolanda Díaz apuesta en Vilagarcía por el relevo autónomo con la población migrante

Díaz, con Eduardo Abad y el delegado Pedro Blanco, a su llegada al congreso Gonzalo Salgado

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estuvo en Vilagarcía para asistir al Congreso de Relevo Generacional que organizan UPTA y UGT y que la responsable estatal clausuró junto a la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana.

En este foro, UPTA defendió su apuesta porque la población migrante contribuya a evitar el cierre de negocios y Díaz apoyó esta visión. "Nos vindeiros anos xubilaranse 600.000 traballadores autónomos", dijo la ministra, que apostó por "abordar saídas con políticas públicas que permitan tecer unha rede". En este sentido, rechazó las declaraciones del portavoz popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre la regularización de migrantes. "É un vasallo de Abascal", dijo sobre el presidente de la Xunta, al que recordó que "en Galicia non temos esa visión das persoas migrantes".

Eduardo Abad, presidente de UPTA, también lanzó un mensaje contra "a linguaxe do odio" y destacó que sin el relevo migrante "medio millón de comercios pecharán". Este es precisamente el "sector clave", tal y como lo definió Díaz, que preocupa a las entidades de representación de autónomos y al Ministerio, en una época en la que estos profesionales destacan por su especialización y el abandono de nichos tradicionales.

El problema de la vivienda

Díaz también sacó pecho de los buenos datos de creación de empleo autónomo y lo contrarrestó con la época del Gobierno de Mariano Rajoy y reiteró que se plantea presentar un "recurso de inconsticionalidade" al plan de bajas del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que acusó de poner en entredicho las valoraciones de los profesionales sanitarios. Por otra parte, animó a los trabajadores que no se encuentren regularizados a denunciar en caso de que no se cumplan sus derechos.

Una de las últimas jornadas del II Congreso Nacional de Relevo Generacional contó con la presencia de Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT en Asturias, que destacó las políticas migratorias españolas como vanguardia, frente a las europeas, e incidió en la necesidad de poner infraestructuras, conectividad y también medidas ante la crisis de la vivienda para que las personas migrantes puedan poner en marcha un plan de vida.

También puso en valor el plan de UPTA para crear una especie de base de datos con una bolsa de comercios en riesgo de cierre que conecte con personas migrantes que puedan dar el relevo.

Durante la clausura del acto, en la que junto a Díaz estuvo María Jesús Lorenzana, se entregó el premio al Churrasco de Rubiáns por su trayectoria.