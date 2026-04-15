Vilagarcía incorpora una mini excavadora para el servicio de Obras

Fachada del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El servicio municipal de Obras incorporará en breve a su lista de equipos la mini excavadora cuya adquisición fue adjudicada a Ibergrúas S.A. en la Xunta Local de Goberno celebrada esta semana. La compra se realizó por 56.870 euros (impuestos incluidos), lo que supone un ahorro de 3.630 sobre el precio de licitación.

Además, la empresa ofertó como mejoras el suministro de un cazo de ángulo y de un enganche hidráulico, así como la ampliación del periodo de garantía en dos años y el mantenimiento integral durante los cinco a los que se extiende esta. La adjudicataria dispone de un plazo de cinco meses para entregar el vehículo, debidamente equipado según lo establecido en las cláusulas del contrato.

Más rentable

La nueva maquina facilitará los trabajos que el servicio de Obras realiza en espacios reducidos, a los que no puede acceder la excavadora convencional con la que ya cuenta. Para resolver este tipo de casos, se alquilaba una de menor tamaño, lo que suponía un coste a lo largo del año que hace rentable la compra del vehículo.

El equipamiento se utilizará para operar en caminos estrechos, en lugares donde el volumen de los trabajos a realizar no es excesivo, así como en el arreglo de averías para las que es necesario levantar aceras o cunetas y no se quiere ocupar más vía pública de lo estrictamente necesario. Además, señalan desde Ravella, "contar con este equipamento duplica as posibilidades de atuación do servizo de Obras".

El contrato incluye la reparación y reposición de piezas por cuenta de la adjudicataria durante los cinco años de garantía y la realización de un curso sobre el uso y mecánica del vehículo al personal municipal encargado de su manejo.